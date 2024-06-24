

Жозеп Боррель: В краткосрочной перспективе существуют меры, которые могут быть приняты

24.06.2024 13:03





В краткосрочной перспективе существуют меры, которые могут быть приняты, например, прекращение поддержки через Европейский фонд мира, прекращение политических контактов высокого уровня, остановка части финансирования, которая направляется напрямую правительству, - заявил журналистам в Люксембурге перед началом заседания Совета иностранных дел ЕС верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



По его словам, министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят сегодня вопрос Грузии, однако конкретных решений принимать не будут.



«Сегодня ориентировочные дебаты, я представлю полный анализ того, что мы можем сделать, а министры это обсудят. Так что не ждите сегодня конкретных решений, но в краткосрочной перспективе существуют меры, которые могут быть приняты, например, прекращение поддержки через Европейский фонд мира, прекращение политических контактов высокого уровня, остановка части финансирования, которое направляется напрямую правительству. Мы не хотим наносить урон населению, мы не хотим причинять боль гражданским лицам», - сказал Жозеп Боррель.





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