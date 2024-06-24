

Манджгаладзе: О наших партнерах и друзьях будут говорить, что они враги, а друзьями объявят Россию

24.06.2024 13:03





О наших партнерах и друзьях будут говорить, что они враги, а друзьями объявят Россию, Китай и тех людей, которые не признают территориальную целостность Грузии, - это будет их основной стратегической линией в стиле «Скотного двора», - заявил журналистам депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



По словам Манджгаладзе, «жаль, что у Грузии такое правительство сегодня, когда у нее есть историческая перспектива и возможность».



«Я уверен, что будет много косвенного и прямого перифраза знаменитого произведения Джорджа Оруэлла «Скотный двор», где есть один пассаж, что все люди - враги, а все животные - друзья. Именно так и будет, о наших партнерах и друзьях будут говорить как о врагах, а друзьями объявят Россию, Китай и тех людей, которые не признают территориальную целостность Грузии. Это будет главной стратегической линией - в стиле «Скотного двора», и жаль, что у Грузии такое правительство сегодня, когда у нас есть историческая перспектива и возможность.



Можете взять выступления премьер-министров «Грузинской мечты» 2014-2015 годов, изменить имя, фамилию и дату - не найдете никакой разницы», - сказал Паата Манджгаладзе.



На вопрос о том, будет ли он присутствовать на слушании отчета премьер-министра, Манджгаладзе заявил, что он в бойкоте.



Для справки, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 июня на пленарном заседании парламента Грузии представит годовой отчет правительства.





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