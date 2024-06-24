

Элина Валтонен: Мы открыты для мер, которые конкретно касаются правительства Грузии, а не грузинского народа

24.06.2024 13:04





«Наш посыл громкий и ясный, мы поддерживаем грузинский народ на его пути к демократии, независимости, правам человека, верховенству закона», — заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен перед началом министериала ЕС по иностранным делам в Люксембурге.



По словам Валтонен, это будет первое обстоятельное обсуждение текущей ситуации в Грузии на уровне министров иностранных дел.



«Мы поддерживаем грузинский народ на пути к демократии, независимости, правам человека, верховенству закона. Мы также попросили свое правительство открыть для них дверь. В то же время, когда правительство предприняло шаги против истинной воли народа, мы должны подумать о мерах сопротивления власти, но также и сохранить народу надежду.



Существуют меры. Например, что мы можем сделать, так это затруднить выезд грузинских высокопоставленных чиновников в Европу. Это может означать санкции. Мы открыты для мер, которые конкретно касаются правительства Грузии, а не грузинского народа», — заявила Элина Валтонен.



Сегодня в Люксембурге пройдет Совет ЕС по иностранным делам под председательством верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, где будет обсуждаться вопрос Грузии.





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