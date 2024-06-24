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Габриелюс Ландсбергис: Евроинтеграции не будет, пока власти не отменят закон об иноагентах
24.06.2024 13:05
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что приостановка интеграции Грузии в ЕС должна стать одним из вариантов в документе, представленном министрам ЕС.
«Это хороший шаг — представить список возможных вариантов. К сожалению, есть некоторые варианты, которые не упоминаются в этом документе, например, приостановка интеграции Грузии в ЕС, о чем, я думаю, следует упомянуть», — заметил политик.
Отметим, в Люксембурге 24 июня состоятся дебаты по Грузии — странам-членам ЕС был направлен документ с вариантами действий по грузинскому вопросу.
Краткосрочные ограничения включают прекращение финансирования, а в случае существенного ухудшения ситуации также рассматривается приостановка либерализации визового режима.
Краткосрочные меры: временное приостановление финансирования, приостановка заседаний на высшем уровне.
В случае ухудшения ситуации: индивидуальные санкции, визы для дипломатических паспортов, прекращение военной/гуманитарной помощи.
В случае существенного ухудшения ситуации: приостановление либерализации визового режима, приостановление интеграции в ЕС.
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