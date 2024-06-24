

Йозвиак: По Грузии могут быть приняты краткосрочные меры

24.06.2024 13:05





Рикард Йозвиак, главный редактор европейского бюро «Радио Свобода», пишет, что ЕС пока не принял решений по Грузии, но вскоре могут быть приняты краткосрочные меры, включая приостановку помощи.



«Боррель говорит, что это ориентировочные дебаты по Грузии, но конкретных решений пока нет. Однако он говорит, что вскоре могут быть приняты краткосрочные меры — сокращение визитов на высшем уровне, приостановка помощи, в том числе военной», – написал Йозвиак.



Отметим, в Люксембурге 24 июня состоятся дебаты по Грузии — странам-членам ЕС был направлен документ с вариантами действий по грузинскому вопросу.



Краткосрочные ограничения включают прекращение финансирования, а в случае существенного ухудшения ситуации также рассматривается приостановка либерализации визового режима.



Краткосрочные меры: временное приостановление финансирования, приостановка заседаний на высшем уровне.



В случае ухудшения ситуации: индивидуальные санкции, визы для дипломатических паспортов, прекращение военной/гуманитарной помощи.



В случае существенного ухудшения ситуации: приостановление либерализации визового режима, приостановление интеграции в ЕС.



Источник: СОВА

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