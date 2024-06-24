

Мачарашвили: Европейское общество отказало «несправедливости, войне, экономическому обрушению и т.д.».

24.06.2024 13:49





Во время выборов в Европарламент европейское общество дало ответ не только Боррелю, но и любому должностному лицу, сделавшему несправедливое заявление в отношении Грузии, - заявил журналистам депутат «Силы народа» Гурам Мачарашвили, таким образом откликаясь на заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.



По его словам, европейское общество отказало «несправедливости, войне, экономическому обрушению и т.д.».



«Я думаю, что, кроме нас во время выборов в Европарламент европейское общество дало ответ не только Боррелю, но и любому должностному лицу, сделавшему несправедливое заявление в отношении Грузии. Большинство общества ведущих европейских стран поддержало, в том числе, нашу позицию, традиционное консервативное направление, справедливость, мир и экономическое развитие. Отказало несправедливости, войне, экономическому обрушению и т.д. Поэтому не только мы, но и большая часть европейского общества сама закрыла дверь не только одному должностному лицу, но и всем, кто сделал несправедливое заявление в отношении Грузии», - заявил Мачарашвили.



Для информации, по словам Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, для Грузии дверь к членству в ЕС открыта, но если правительство продолжит тот же путь, если продолжит делать то, что делает, эта дверь закроется.



Кроме того, перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге Боррель заявил, что «в отношении Грузии существуют меры, которые могут быть приняты, например, прекращение поддержки через Европейский фонд мира, остановка части финансирования, которая направляется напрямую правительству»





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





