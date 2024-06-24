

Заркуа: Я уверен, что здравый смысл победит, как в Америке, так и в Европе

24.06.2024 13:50





«Я уверен, что здравый смысл победит, как в Америке, так и в Европе, если нас наказывают из-за того, что мы усилили Грузию, я готов подвергнуться санкциям», — заявил член парламентского большинства Ираклий Заркуа.



Ираклию Заркуа был задан вопрос относительно заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, где должен обсуждаться вопрос Грузии.



«Если министры иностранных дел, которые встречаются, скажут нам, почему эта маленькая страна, к которой имеется большой интерес со всех сторон Запада, Востока, Севера и Юга, не имеет права принять закон, который в сто раз более снисходительный, если мы получим на это ответ от Борреля, министров иностранных дел, еврокомиссаров, то давайте, смелее, приезжайте и поговорим. Французы приняли закон, канадцы над ним работают, в Америке закон гораздо строже, чем у нас, который называется реестр агентов. Стратегическим партнерам не понравился закон, принятый легитимно избранным парламентом независимой Грузии, и из-за этого, как говорят, законодатели наложили на нас санкции. Я еще не проверял, поеду в Америку и скажу, попал я под санкции или нет.



Евросоюз работает с теми же мессидж-боксами, что и американские партнеры. Наверное, нас туда приняли, чтобы наказать. Почему? За что? Пусть приведут нам хотя бы один аргумент. Мы готовы к открытым, публичным дискуссиям, просто, пусть нам объяснят, почему? Я уверен, что рано или поздно здравый смысл победит, как в Америке, так и в Европе. После выборов в Европарламент Европа, как правило, должна проснуться и сделать акцент на своих национальных ценностях, в противном случае, будет результат, который они получили. Парламентские выборы во Франции также покажут нам свои результаты. Мы защищали и защищаем нашу свободу, волю нашего народа, независимость, суверенитет, и для этого необходимо было принять закон. Что Грузия сделала не так? Если нас наказывают за то, что мы усилили Грузию, я готов подвергнуться санкциям. Лично у меня нет проблем», — заявил Заркуа.





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