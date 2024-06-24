

Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России

24.06.2024 15:14





Совет ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Новые санкции нацелены на важные сектора российской экономики, такие как энергетика, финансы и торговля, и затрудняют обход ограничений ЕС.



Санкции включают запрет на услуги по перегрузке российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС с целью транспортировки в третьи страны, запрет на новые инвестиции для завершения проектов по сжиженному природному газу, запрет на использование системы финансовой отчетности, запрет на предоставление услуг и доступ в порты кораблей, участвующих в российской войне, более широкий запрет на полеты в ЕС, дальнейший контроль и ограничения импорта и экспорта.



Кроме того, согласно новым ограничительным мерам, политические партии и фонды, а также неправительственные организации больше не будут иметь права получать финансирование из России.



Новый пакет также включает 116 юридических и физических лиц, которые подвергнуты санкциям за действия, которые подрывают или создают угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Санкции предусматривают замораживание активов указанных лиц и организаций, а в случае физических лиц – и запрет на поездки.





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