

Иоселиани: Я посетил всех осужденных в «Вивамеди», в том числе и Михаила Саакашвили, который физически выглядит гораздо лучше

24.06.2024 15:14





«Я посетил всех осужденных и обвиняемых в клинике «Вивамеди». Я также был у Михаила Саакашвили и разговаривал с ним, хотя бы раз в год я посещаю все пенитенциарные учреждения и сам вижусь с осужденными, этот визит также служил этой цели», — заявил Народный защитник Леван Иоселиани.



По словам омбудсмена, он не может говорить о состоянии здоровья Михаила Саакашвили, хотя он выглядит гораздо лучше, чем во время предыдущего визита.



«Я не могу говорить о состоянии здоровья Саакашвили, но если сравнивать, в каком физическом состоянии находился Михаил Саакашвили во время моего предыдущего визита, то он выглядит намного лучше. Вопрос о его возвращении в тюрьму не обсуждался, это не моя компетенция и не компетенция клиники. Я получил информацию относительно его здоровья, но не могу говорить об этом публично. У нас состоялась короткая беседа, он поблагодарил аппарат Народного защитника за то, что на протяжении года он регулярно контролировал его состояние и предоставлял информацию о нем населению.



Я ему также сказал, что со своей стороны, в рамках нашего мандата, мы обязательно сделаем все не только для него, но и для всех. Он не высказал какой-то особой просьбы ни мне, ни врачам», — заявил Иоселиани.





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