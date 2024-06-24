

Хосе Мануэль Альбарес: Давайте, дадим шанс Грузии, правительству Грузии, грузинскому народу и их будущему в ЕС

24.06.2024 15:14





«Мы надеемся, что Грузия вернется на тот путь, который мы хотели бы видеть. Мы понимаем, что и правительство, и население Грузии хотят быть частью европейской семьи», — заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.



По словам главы испанского МИД, Испания выступает за то, чтобы послать Грузии «сигнал пробудиться».



«Давайте, дадим шанс Грузии, правительству Грузии, грузинскому народу и их будущему в ЕС», — сказал Хосе Мануэль Альбарес.



Сегодня в Люксембурге пройдет Совет ЕС по иностранным делам под председательством верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, где будет обсуждаться вопрос Грузии.





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