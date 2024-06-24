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Хосе Мануэль Альбарес: Давайте, дадим шанс Грузии, правительству Грузии, грузинскому народу и их будущему в ЕС
24.06.2024 15:14
«Мы надеемся, что Грузия вернется на тот путь, который мы хотели бы видеть. Мы понимаем, что и правительство, и население Грузии хотят быть частью европейской семьи», — заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
По словам главы испанского МИД, Испания выступает за то, чтобы послать Грузии «сигнал пробудиться».
«Давайте, дадим шанс Грузии, правительству Грузии, грузинскому народу и их будущему в ЕС», — сказал Хосе Мануэль Альбарес.
Сегодня в Люксембурге пройдет Совет ЕС по иностранным делам под председательством верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, где будет обсуждаться вопрос Грузии.
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