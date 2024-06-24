|
|
|
Бежашвили: Совет Европы назначил специальные дебаты в связи с развитием демократии в Грузии
24.06.2024 16:43
Несмотря на протест представителей «Грузинской мечты» по поводу того, чтобы эти дебаты не проводились, состав Совета Европы поддержал это решение абсолютным большинством, и в четверг, 27 июня, главный вопрос европейской политической повестки будет - дебаты по Грузии, - об этом заявил депутат парламентской фракции «Единое национальное движение» Леван Бежашвили по поводу назначения дебатов по Грузии в Совете Европы.
По его словам, Совет Европы назначил специальные дебаты в связи с развитием демократии в Грузии, так как их интересует существующая ситуация в Грузии.
«Наши европейские партнеры интересуются нынешней ситуацией в Грузии. Для них важна позиция грузинского народа в отношении европейского будущего и перспективы Грузии, и поэтому они выражают полную солидарность.
Сегодня Совет Европы запланировал специальные дебаты в связи с развитием демократии в Грузии. У наших европейских партнеров будет возможность выразить свою позицию касательно ситуации, сложившейся сегодня в Грузии - когда наша молодежь, общество подвергаются насилию на улицах, и у них отбирают европейское будущее.
Несмотря на протест представителей «Грузинской мечты» по поводу того, чтобы эти дебаты не проводились, состав Совета Европы поддержал это решение абсолютным большинством, и в четверг, 27 июня, главный вопрос европейской политической повестки будет - дебаты по Грузии», - заявил Леван Бежашвили, заявление которого распространяет пресс-служба партии «Национальное движение».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна