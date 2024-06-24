

Бежашвили: Совет Европы назначил специальные дебаты в связи с развитием демократии в Грузии

24.06.2024 16:43





Несмотря на протест представителей «Грузинской мечты» по поводу того, чтобы эти дебаты не проводились, состав Совета Европы поддержал это решение абсолютным большинством, и в четверг, 27 июня, главный вопрос европейской политической повестки будет - дебаты по Грузии, - об этом заявил депутат парламентской фракции «Единое национальное движение» Леван Бежашвили по поводу назначения дебатов по Грузии в Совете Европы.



По его словам, Совет Европы назначил специальные дебаты в связи с развитием демократии в Грузии, так как их интересует существующая ситуация в Грузии.



«Наши европейские партнеры интересуются нынешней ситуацией в Грузии. Для них важна позиция грузинского народа в отношении европейского будущего и перспективы Грузии, и поэтому они выражают полную солидарность.



Сегодня Совет Европы запланировал специальные дебаты в связи с развитием демократии в Грузии. У наших европейских партнеров будет возможность выразить свою позицию касательно ситуации, сложившейся сегодня в Грузии - когда наша молодежь, общество подвергаются насилию на улицах, и у них отбирают европейское будущее.



Несмотря на протест представителей «Грузинской мечты» по поводу того, чтобы эти дебаты не проводились, состав Совета Европы поддержал это решение абсолютным большинством, и в четверг, 27 июня, главный вопрос европейской политической повестки будет - дебаты по Грузии», - заявил Леван Бежашвили, заявление которого распространяет пресс-служба партии «Национальное движение».





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