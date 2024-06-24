

Папуашвили: Я еще раз призываю представителей оппозиции не пропускать свою работу!

24.06.2024 16:43





Еще раз призываю представителей оппозиции не пропускать свою работу! - заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на заседании бюро, откликаясь на объявленный оппозицией бойкот парламентских обсуждений на текущей сессионной неделе.



По его словам, присутствие на заседаниях является работой оппозиции.



«Поступило несколько писем от оппозиции, где отмечается, что они не собираются присутствовать на пленарном заседании. Еще раз поясню, что неправильная практика, когда без указания вопроса отказываются от присутствия на сессии, это не суть т.н. бойкота. Почти нигде в известных мне регламентах нет правила бойкота. У нас в руках оппозиции это стало просто оправданием прогулов. Я еще раз призываю представителей оппозиции не пропускать свою работу! Это их работа - присутствовать на заседаниях и участвовать в обсуждениях», - сказал Папуашвили.



Для информации, на текущей сессионной неделе премьер-министр Ираклий Кобахидзе представит в парламенте отчет о деятельности правительства.





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