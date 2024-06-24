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Гахария: Сегодняшнее заявление Жозепа Борреля - результат преступной политики власти «Грузинской мечты»
24.06.2024 18:50
Сегодняшнее заявление Жозепа Борреля - результат преступной политики власти «Грузинской мечты», - об этом пишет в соцсети лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария.
По словам Гахария, ответственность «Грузинской мечты» и правительства Грузии, что вместо открытия переговоров с Грузией о членстве в ЕС, Евросоюз рассматривает возможность замораживания перспективы интеграции Грузии в ЕС.
«Поэтому на октябрьских выборах «Грузинская мечта» потерпит поражение, мы быстро вернем страну на демократическую, европейскую и евроатлантическую траекторию», - написал Гахария на платформе X.
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