

В Тбилиси построят новый офис партии власти «Грузинская мечта»

24.06.2024 18:58





Партия «Грузинская мечта» построит свой новый офис в Тбилиси на территории Диди Хеивани в районе Ортачала. Строение раскинется на 8 383 кв.м. и стротельство планируют завершить в 2025 году, сообщает commersant.ge.



На сайте архитектурной службы, земельный участок площадью 4 953,0 кв.м. граничит с севера с улицей Владимира Цитланадзе, с юго-запада с улицей Вахтанга Горгасали, а с юго-востока — со зданием Национального агентства публичного реестра Минюста Грузии.



«Проектное здание представляет собой офисное здание, состоящее из двух частей, одна из которых многоэтажная (8 этажей), а другая — одноэтажная. 8-этажный офисный комплекс состоит из цокольного (полуподвального — ред.) этажа и 7 надземных этажей.



Одноэтажная часть имеет переменную высоту: в одной ее части разместится подземный паркинг, а в другой — кинотеатр.



Здание обозначено на плане, его высота от отметки 0,00 составляет 34,10 метра», — говорится в пояснительной записке.



В партии власти заявили, что строительство офиса не финансируется «Грузинской мечтой», и здание должно быть сдано в аренду с правом выкупа или по договору аренды.



Новый офис для партии «Грузинская мечта» строит ООО «Нью офис», зарегистрированное в 2021 году, 100% акций которого принадлежит Давиду Андгуладзе. Разрешение на строительство компания получила в 2023 году, а в апреле2024 года потребовала скорректировать сроки.



Кроме, ООО «Нью офис», с именем Давида Андгуладзе связаны ООО «Анаги», ООО «Минисо Джорджия», АО «Супса энерджи», ООО «Лиси девелопмент Плюс», ООО «Гранд» и еще до 25 компаний. Кроме того, Давид Андгуладзе является донором «Грузинской мечты», он дважды жертвовал правящей партии в 2021 и в 2023 годах в общей сложности 110 000 лари.



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