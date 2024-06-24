

Председатель ЦИК и Народный защитник провели встречу по предстоящим выборам

24.06.2024 19:15





В Центральной избирательной комиссии обсудили важность обеспечения мирной и свободной избирательной среды для деятельности избирательных администраций и реализации избирателями своего избирательного права. Информацию распространяет пресс-служба ЦИК.



В ЦИК состоялась встреча с Народным защитником Леваном Иоселиани и его представителями.



Председатель ЦИК Георгий Каландаришвили предоставил участникам встречи подробную информацию о том, как избирательная комиссия готовится к выборам 26 октября, рассказал о реализованной деятельности и существующих проблемах. Он также подчеркнул важность обеспечения спокойной рабочей обстановки для избирательных администраций в этом процессе.



«Выборы приближаются, и в период выборов — как и до выборов, и в день выборов, и после, важно, чтобы Офис Народного защитника координировал свои действия с ЦИК, потому что у нас есть возможность своевременно отреагировать на предполагаемые нарушения прав, которые могут возникнуть, для получения своевременной информации. Мы договорились создать такой канал связи. Гражданам также важно иметь полную информацию о новых технологиях, с помощью которых будут проводиться выборы, и в этом направлении мы поделились своим видением, насколько важно для всех иметь информацию о том, как голосовать, с точки зрения реализации права голоса», — заявил Леван Иоселиани.





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