

Йозвиак: ЕС на данном этапе пытается избежать упразднения безвизового режима с Грузией

24.06.2024 19:39





Рикард Йозвиак, главред европейского бюро «Радио Свобода», заявил в эфире оппозиционной телекомпании Formula TV, что ЕС на данном этапе пытается избежать упразднения безвизового режима с Грузией. В Евросоюзе, отметил он, склоняются больше к ограничительным мерам против лидеров страны.



Йозвиак сообщил, что лидеры ЕС избегают вводить визовые ограничения для граждан Грузии, акцент более вероятен в отношении лидеров страны.



«Минимальными <мерами> являются сокращение визитов высокопоставленных лиц, замораживание средств, а максимальными — отмена безвизового режима для всех граждан Грузии и приостановка процесса вступления в ЕС. В эти периоды также будут введены санкции в отношении высокопоставленных представителей», — сообщил он.



Журналист отметил также, что аннулированы могут быть дипломатические визы. Кроме того, ЕС может потребовать от лиц, имеющих дипломатический паспорт, пройти процедуру получения визы.



«Наиболее строгой <мерой> является отмена безвизового режима, а наиболее легкой — сокращение финансовых средств и количества двусторонних визитов. <> Отмена либерализации визового режима подобна взрыву ядерного оружия, и ЕС максимально избегает этого, напротив, акцент перенесен на лидеров страны», — заключил Йозвиак.



Отметим, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, для Грузии дверь к членству в ЕС открыта, но если правительство продолжит идти по прежнему пути, то эта дверь закроется.



Перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге Боррель также заявил, что «в отношении Грузии существуют меры, которые могут быть приняты, например, прекращение поддержки через Европейский фонд мира, остановка части финансирования, которая направляется напрямую правительству».



Между тем, главред европейского бюро «Радио Свобода» рассказал о мерах, которые будут предприняты в ЕС в ответ на принятие властями Грузии закона об иноагентах.





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