

США призывают правительство Грузии пересмотреть позиции

24.06.2024 20:17





Призываем правительство пересмотреть позиции, мы продолжим пересматривать наши двусторонние и многосторонние отношения с правительством, - об этом заявил на брифинге помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен.



Помощник госсекретаря США говорил о решениях правящей партии и риторике части лидеров «Грузинской мечты» и выразил обеспокоенность.



«Мы обеспокоены решениями и риторикой, исходящими от очень небольшого числа лидеров «Грузинской мечты». Очевидно, что 80-85% грузинского народа хотят дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО. Правительство и премьер-министр недавно заявили, что они ожидают, что их действия последнего времени не создадут этому угрозу. Мы старались быть предельно ясными, и сегодня Верховный представитель Жозеп Боррель очень четко сказал, эти недавние действия, насилие против представителей оппозиции, насилие против гражданского общества, «закон об иностранных агентах», решение передать новый порт китайской компании — все это несовместимо с желанием вступить в международные организации, основанные на США и ЕС. Поэтому мы призываем правительство пересмотреть позиции, а мы продолжим пересматривать наши двусторонние и многосторонние отношения с правительством», - сказал Джим О'Брайен.





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