

Йозвиак: Доклад по расширению ЕС относительно Грузии может, скорее всего, не быть позитивным

24.06.2024 20:29





Главный редактор европейского бюро «Радио Свобода» Рикард Йозвиак заявил, что доклад по расширению ЕС относительно Грузии, который будет озвучен в октябре текущего года, может, скорее всего, не быть позитивным.



«Когда дело доходит до европейской интеграции, то на данный момент мы ожидаем октябрьского отчета о расширении. И учитывая то, что происходит в Грузии за последние три месяца, не думаю, что это будет позитивный отчет, если не произойдет серьезного поворота», — отметил он.



Журналист считает, что Грузия не утратит предоставленный Евросоюзом 14 декабря 2023 года статус кандидата в члены ЕС.



«Итак, что происходит с Грузией: Грузия стоит на одном месте. Я не думаю, что вы потеряете статус кандидата. Очень символично, что обсуждение возможных карательных мер в отношении Грузии проходит сегодня в Люксембурге, а процесс переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой начнется завтра (25 июня — ред.).



Если бы в Тбилиси все произошло нормально, и Грузия была бы здесь, но это не так», — заключил Йозвиак.



Отметим, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, для Грузии дверь к членству в ЕС открыта, но если правительство продолжит идти по прежнему пути, то эта дверь закроется.



Перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге Боррель также заявил, что «в отношении Грузии существуют меры, которые могут быть приняты, например, прекращение поддержки через Европейский фонд мира, остановка части финансирования, которая направляется напрямую правительству».



Между тем, главред европейского бюро «Радио Свобода» рассказал о мерах, которые будут предприняты в ЕС в ответ на принятие властями Грузии закона об иноагентах.





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