

ЕС одобрил первый транш помощи Украине в обход Венгрии

24.06.2024 20:36





Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в понедельник одобрили первый транш военной помощи Украине в размере 1,4 млрд евро, полученный за счет доходов от замороженных российских активов.



Деньги направляются Киеву через Фонд помощи Украине (UAF). Ранее Венгрия блокировала перевод средств, однако юридическая служба Совета Европы заявила, что Будапешт не может остановить эти платежи, поскольку он воздержался при голосовании о создании фонда в начале года.



По словам представителей ЕС, вето Венгрии можно обойти, поскольку деньги в фонд поступают не от европейских налогоплательщиков. Более того, сегодняшнее решение не требует единогласной поддержки, поэтому Венгрия не смогла его заблокировать, даже если бы захотела.



Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, по имеющимся у агентства Reuters сведениям, на встрече говорил мало, зато громко выступил в фейсбуке, обвинив правительства других стран в военной истерии и в том, что они будто бы игнорируют волю своих народов.



Сийярто сообщил, что Венгрия намерена изучить правовые возможности обжаловать это решение ЕС.



Венгрия продолжает блокировать выплату 6,6 млрд евро в рамках UAF в качестве частичной компенсации за оружие, закупленное для Украины.



«Как вы знаете, у нас все еще есть шесть правовых решений, которые не могут быть выполнены из-за отказа одного государства ЕС. Мы должны избежать этого в отношении российских доходов. У нас есть решение, и мы предъявили его сегодня», — сказал журналистам глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель



Деньги с процентов на замороженные российские активы пойдут не на возмещение уже понесенных расходов, как это обычно бывает в случае с UAF, а на прямые закупки вооружения, причем четверть этой суммы потратят на закупки у украинских предприятий.





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