

27 июня на сессии ПАСЕ состоятся дебаты по Грузии

24.06.2024 20:44





В четверг, 27 июня, на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдут дебаты по Грузии.



Член «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе выступил проведения срочных дебатов по вызовам демократии в Грузии, а также по текущим вопросам. По его мнению, проведение дебатов сейчас может быть вмешательством в парламентские выборы Грузии, поскольку до выборов осталось 4 месяца. Поэтому Миканадзе попросил снять дебаты с повестки дня.



Несмотря на просьбу Миканадзе, 92 из 116 депутатов поддержали проведение дебатов по Грузии в ПАСЕ. Соответственно, дебаты по Грузии были назначены на утро 27 июня.



«Наши европейские партнеры заинтересованы в нынешней ситуации в Грузии. Для них важна позиция грузинского народа по отношению к европейскому будущему и перспективам Грузии, и поэтому они выражают полную солидарность.



Именно поэтому сегодня Европейский совет запланировал внеочередные дебаты по поводу развития демократии в Грузии. Наши европейские партнеры будут иметь возможность выразить свою позицию относительно ситуации в Грузии.<...>



Несмотря на протест представителей «Грузинской мечты» по поводу того, что эти дебаты проводить не следует, состав Европейского совета поддержал это решение абсолютным большинством, и в четверг, 27 июня, нас ждет главный вопрос европейской политической повестки дня – дебаты по Грузии», — заявил член «Национального движения» Леван Бежашвили.





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