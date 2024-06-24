

Тина Бокучава: В ЕС все понимают важность выборов 26 октября и мирной смены власти

24.06.2024 21:51





В рамках политической ассамблеи «Европейской народной партии» в Брюсселе председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава встретилась с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает пресс-служба «Национального движения».



Тина Бокучава вместе с секретарем внешнеполитического направления партии Зурабом Чиаберашвили и главой внешнеполитического департамента Ираклием Кавтарадзе присутствует на политической ассамблее «Европейской народной партии» в Брюсселе.



По словам Тины Бокучава, в Европе вопрос Грузии стоит очень остро.



«На этом очень важном собрании также вопрос Грузии стоит очень остро, потому что сегодня все в ЕС очень хорошо понимают, что у Грузии есть шанс использовать уникальное окно возможностей и открыть переговоры о вступлении в Евросоюз. «К сожалению, в условиях власти Иванишвили Грузия и грузинский народ не смогут использовать этот шанс. Поэтому все понимают важность выборов 26 октября и мирного изменения власти», - сказала Тина Бокучава.





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