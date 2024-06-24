

Мдинарадзе: Большинство преодолеет вето президента в связи с избирательными изменениями

24.06.2024 21:52





По заявлению исполнительного секретаря «Грузинской мечты», лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, большинство преодолеет вето президента в связи с избирательными изменениями.



Как заявил Мдинарадзе на брифинге, состоявшемся в офисе «Грузинской мечты» после завершения заседания большинства, «мессидж» оппозиции разложенный под руководством Саломе Зурабишвили, спекулятивен.



«Мы преодолеем вето Саломе Зурабишвили, которое она наложила на принятый нами закон в связи с избирательными изменениями. Я сегодня целый день слушаю комментарии, абсолютно не релевантные. В последние дни отшлифовали такой «месидж-бокс» - об однопартийном ЦИК, когда представлены 9 партий, точно так же, как «Грузинская мечта» является одной из этих 9 партий. Решения принимают вместе с профессиональными членами, поэтому «мессидж» оппозиции, который разложен под руководством Саломе Зурабишвили, спекулятивный, будто состав ЦИК однопартийный.



Они просто хотели, чтобы их партийные представители блокировали решения. И в этом случае решения принимаются 2/3, что записано в законе, а затем, если состав ЦИК не сможет принять решение 2/3-ми, парламент Грузии считает, что решение должно приниматься большинством. В противном случае у партийных членов партии была бы возможность саботажа», - сказал Мдинарадзе.



Кроме того, по словам лидера большинства, в парламенте на текущей неделе обсудят и примут в первом чтении пакет законов против т.н. пропаганды ЛГБТ.



«На осенней сессии мы примем этот закон во втором и третьем чтении. Мы также вынесем на обсуждение конституционные изменения, к сожалению, мы их принять не сможем, но можем получить рейтинговое голосование, посмотрим, кто поддержит, а кто нет», - сказал Мдинарадзе.





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