

Жозеп Боррель: Мы рассматриваем возможность приостановки финансовой помощи правительству Грузии

24.06.2024 21:52





«У нас были дебаты о Грузии, уже второй раз подряд мы обсуждаем тревожное развитие политических событий в Грузии, в том числе закон о прозрачности, мы сожалеем, что была широко распространена дезинформация о Европейском союзе и его ценностях, исходившая от официальных лиц», — заявил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



Боррель заявляет, что «Закон о прозрачности» и негативные события вокруг него отдаляют Грузию от Евросоюза.



«Мы слышали от высокопоставленных чиновников, что этот закон приближает нас к Евросоюзу. Я хочу внести ясность: нет, нет, этот закон и существующее негативное развитие вокруг него отдаляют Грузию от Европейского союза. Я не могу выразиться более ясно. Это отделяет Грузию от Европейского союза. Это заявление поддерживают 26 из 27 государств-членов. У нас нет единогласия, хотя оно нам и не нужно в политической оценке ситуации. Мы знаем, что эта динамика противоречит воле большинства грузинского народа, и сегодня большинство министров ясно дали понять, что правительство Грузии отделяет страну от Европейского союза», — заявил Боррель.



По мнению Жозепа Борреля, «если правительство не изменит свой курс действий, Грузия не сможет продвинуться вперед по пути в Евросоюз».



«Параллельно мы увеличим нашу поддержку гражданского общества и средств массовой информации. Мы будем противостоять дезинформации, увеличивать поддержку в отношении избирательного процесса. Мы разработали рабочий вариант и продолжаем мониторить ситуацию, согласовывать меры. Мы уменьшим политический контекст и доступ к Грузии, мы рассмотрим возможность приостановки финансовой помощи правительству и пересмотрим нашу поддержку со стороны Европейского фонда мира. Это можно сделать немедленно, но мы продолжим следить за ситуацией и примем дополнительные меры, если ситуация ухудшится. Я хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем грузинский народ, выступаем за демократию, выбор его большинства и мы стоим на стороне будущего Грузии в Европейском союзе», — заявил Боррель.



Кроме того, по словам Верховного представителя ЕС, прекращение плана поддержи Грузии со стороны Европейского фонда мира не требует единогласия стран-членов.



«Приостановление финансовой помощи правительству — это то, что при поддержке двух третей совета комиссия осуществляет. Прекращение плана поддержки Грузии Европейским фондом мира также не требует единогласия. Единогласие необходимо для того, чтобы оказать поддержку, а не положить ей конец. Единогласие может потребоваться и по другим вопросам, но на данный момент их нужно обсуждать дальше», — заявил Боррель.





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