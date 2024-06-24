

ПАСЕ рассмотрит вопрос Грузии — депутату от «Мечты» отказали в просьбе не делать этого

24.06.2024 21:53





ПАСЕ (Парламентская Ассамблея Совета Европы) рассмотрит вопрос Грузии вопреки просьбе депутата от «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе. Они состоятся 27 июня.



24 июня Миканадзе обратился к ПАСЕ с просьбой отменить дебаты по Грузии и снять этот вопрос с повестки дня. Ассамблея не удовлетворила эту просьбу. Дебаты были поддержаны: «за» проголосовало 92 члена, «против» — 17.



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«Я хотел бы подчеркнуть тот факт, что парламентские выборы в Грузии состоятся через 4 месяца, в конце октября. Поэтому времени осталось совсем немного, страна находится в предвыборном периоде. Дебаты могут повлиять на текущую ситуацию, поэтому я хотел бы попросить вас снять этот вопрос с повестки дня», — обратился Гиви Миканадзе к членам Ассамблеи.



Украинский политик и член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко прокомментировал выступление депутата от партии «Мечта» и призвал Ассамблею провести дебаты.



«Уважаемые коллеги, не было решением нашей Ассамблеи, когда правительство и парламент Грузии за 6 месяцев до выборов приняли закон, который противоречит ценностям Совета Европы. Мы не можем не отреагировать на это. Поэтому я призываю вас провести дебаты о ситуации в Грузии, потому что <то, что происходит сейчас> очень опасно для грузинской демократии», — заявил Гончаренко.



Источник: СОВА

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