

Джим О’Брайен: Последние решения «Мечты» несовместимы с желанием вступить в НАТО и Евросоюз —

24.06.2024 21:53





Грузия и все партнеры будут приглашены к участию в мероприятиях партнерства НАТО. Об этом заявил на брифинге помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О’Брайен.



При этом О’Брайен подчеркнул, что последние решения правительства Грузии несовместимы с желанием вступить в НАТО и Евросоюз.



«Мы обеспокоены решениями и риторикой, исходящими от очень небольшого числа лидеров «Грузинской мечты». Очевидно, что 80-85% грузинского народа хотят дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО. Правительство и премьер-министр недавно заявили, что они ожидают, что их действия последнего времени не создадут этому угрозу. Мы старались быть предельно ясными, и сегодня Верховный представитель Жозеп Боррель очень четко сказал, эти недавние действия, насилие против представителей оппозиции, насилие против гражданского общества, «закон об иностранных агентах», решение передать новый порт китайской компании — все это несовместимо с желанием вступить в международные организации, основанные на США и ЕС. Поэтому мы призываем правительство пересмотреть свои позиции, а мы продолжим пересматривать наши двусторонние и многосторонние отношения с правительством», — сказал Джим О’Брайен.



О’Брайен привел заявление Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности о том, что двери Евросоюза будут закрыты для Грузии, если «Грузинская мечта» продолжит свой откат в плане демократии.



По мнению Джеймса О’Брайена, недавние действия правительства Грузии, такие как насилие в отношении лидеров оппозиции и гражданского общества, принятие закона об иностранных агентах, выбор китайской компании в качестве инвестора в порту Анаклия, несовместимы с членством в международных организациях на созданных базе США и Евросоюза.



«Поэтому мы просим правительство пересмотреть свою позицию. Это просто. Поскольку мы находимся в периоде проведения чемпионата Европы по футболу, Грузия заявила, что хочет играть в нашей футбольной лиге, а затем она сказала, что, кстати, мы хотим, чтобы с нашей стороны на поле было 15 игроков. Нет, вы получаете столько же игроков, сколько у всех остальных, и делаете, что хотите, так, как это делают другие. Это правила клуба. Так что это действительно не решение о суверенитете Грузии. Грузия решила вступить в клуб по своему суверенному праву, и мы просто ясно объясняем, что это значит. Так что мы продолжим эти дискуссии с грузинскими официальными лицами, наше посольство очень активно в коммуникации с ними, несколько европейских лидеров очень активны, и мы продолжим эти разговоры», — отметил Джим О’Брайен.





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