

Жозеп Боррель: Абсолютное большинство министров четко заявило, что правительство Грузии отдаляет страну от Евросоюза

24.06.2024 22:18





Правительство Грузии отдаляет страну от Евросоюза, и если правительство не изменит курс действий, Грузия не продвинется на пути ЕС, - заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции, состоявшейся после встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге.



По словам Борреля, в соответствующей оценке абсолютное большинство министров иностранных дел ЕС были очень четкими.



«У нас была активная дискуссия по Грузии. После майского Совета по иностранным делам мы второй раз подряд обсуждали тревожные политические события в Грузии, в том числе принятие закона «О прозрачности иностранного влияния». Мы сожалеем, что дезинформация о ЕС и его ценностях распространяется от официальных акторов [Грузии]. Мы слышали грузинские голоса на самом высоком уровне, которые с заявляли, что этот закон сближает страну с Евросоюзом. Я хочу четко сказать: нет, нет! Этот закон и все негативные события, развившиеся вокруг него, отдаляют Грузию от ЕС. Я не могу быть более ясным и лаконичным, это отделяет Грузию от Евросоюза и это заявление поддерживают 26 из 27 членов. Это не единодушие, но для политической оценки ситуации единство нам не нужно.



Мы понимаем, что эта [существующая в Грузии] динамика противоречит воле большинства грузинского народа. Сегодня абсолютное большинство министров очень четко заявили, что правительство Грузии отделяет страну от Евросоюза, и если правительство не изменит курс действий, Грузия не сможет продвинуться на пути ЕС. Я могу сказать это громче, но не яснее», - сказал Жозеп Боррель.



По его словам, Евросоюз продолжит мониторинг ситуации и при необходимости примет меры - сократит политические контакты с Грузией.



Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз увеличит поддержку в Грузии гражданского общества и СМИ.



«Параллельно мы увеличим поддержку гражданского общества и медиа. Мы будем противостоять дезинформации и увеличим поддержку избирательного процесса. Я распространил документ вариантов действия, мы продолжим мониторинг ситуации, и при необходимости осуществим меры, сократим политические контакты с Грузией. Мы рассмотрим возможность приостановки финансовой помощи правительству и поддержку из Европейского фонда мира. Это может быть сделано немедленно, но мы продолжим изучать ситуацию и рассмотрим принятие больших мер, если она еще ухудшится. Я хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем грузинский народ и выбор его абсолютного большинства в пользу демократии и будущего Грузии в ЕС», - сказал Боррель.





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