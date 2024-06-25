

ЕС официально начинает переговоры о вступлении Украины и Молдовы

25.06.2024 11:05





Сегодня Европейский союз официально начинает переговоры о вступлении Украины и Молдовы.



Переговоры о вступлении с указанными странами откроются межправительственной конференцией Евросоюза, которая пройдет сегодня в Люксембурге.



В политике расширения ЕС межправительственная конференция — это переговоры между страной-кандидатом и правительствами стран ЕС, на которых обсуждаются и согласовываются положения договора о вступлении в ЕС.



На межправительственной конференции европейская сторона представит переговорные рамки переговоров, которые станут основой дальнейших переговоров и определят их содержание, формат и порядок.





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