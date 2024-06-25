Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕС официально начинает переговоры о вступлении Украины и Молдовы


25.06.2024   11:05


Сегодня Европейский союз официально начинает переговоры о вступлении Украины и Молдовы.

Переговоры о вступлении с указанными странами откроются межправительственной конференцией Евросоюза, которая пройдет сегодня в Люксембурге.

В политике расширения ЕС межправительственная конференция — это переговоры между страной-кандидатом и правительствами стран ЕС, на которых обсуждаются и согласовываются положения договора о вступлении в ЕС.

На межправительственной конференции европейская сторона представит переговорные рамки переговоров, которые станут основой дальнейших переговоров и определят их содержание, формат и порядок.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна