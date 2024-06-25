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Илья Дарчиашвили принял участие в неформальной встрече по приглашению вице-премьера Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттеля


25.06.2024   11:06


Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили принял участие в неформальном мероприятии по приглашению вице-премьера Великого Герцогства Люксембург, министра иностранных дел Ксавье Беттеля, которое состоялось по его инициативе.

По информации МИД, в неформальной встрече также приняли участие министры иностранных дел стран-членов ЕС, стран-партнеров и кандидатов.

«Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили имел возможность поговорить со своими коллегами-министрами и предоставить им информацию о повестке дня европейской интеграции Грузии и динамике выполнения рекомендаций.

Министры иностранных дел, участвовавшие в мероприятии, также встретились с Великим герцогом Люксембурга Анри.

Дворец люксембургского монарха отреагировал на встречу в социальной сети», — отмечается в информации МИД.


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