

Илья Дарчиашвили принял участие в неформальной встрече по приглашению вице-премьера Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттеля

25.06.2024 11:06





Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили принял участие в неформальном мероприятии по приглашению вице-премьера Великого Герцогства Люксембург, министра иностранных дел Ксавье Беттеля, которое состоялось по его инициативе.



По информации МИД, в неформальной встрече также приняли участие министры иностранных дел стран-членов ЕС, стран-партнеров и кандидатов.



«Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили имел возможность поговорить со своими коллегами-министрами и предоставить им информацию о повестке дня европейской интеграции Грузии и динамике выполнения рекомендаций.



Министры иностранных дел, участвовавшие в мероприятии, также встретились с Великим герцогом Люксембурга Анри.



Дворец люксембургского монарха отреагировал на встречу в социальной сети», — отмечается в информации МИД.





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