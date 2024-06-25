

Шесть оппозиционных партий подписали декларацию единства

25.06.2024 11:06





Шесть оппозиционных партий — «Национальное движение», «Гирчи — Больше свободы», «Ахали», «Лело», «Дроа», «Стратегия Агмашенебели» подписали декларацию единства оппозиции.



Информацию об этом распространяет «Национальное движение».



Как отмечается в заявлении, декларация единства подразумевает единство как перед парламентскими выборами, так и после них.



«Чтобы победить на предстоящих выборах, мы подписываем декларацию единства, которая подразумевает единство как до парламентских выборов, так и после них.



Мы, подписавшие стороны, соглашаемся: активизировать усилия перед предстоящими выборами, чтобы гарантировать, что ни один голос избирателей не будет потерян, поскольку преодоление 5-% барьера не является проблемой.



Не позднее 8 июля 2024 года мы найдем наиболее эффективную конфигурацию нашего единства, которая принесет максимальные результаты на выборах. Сохраняя этические рамки, мы должны продолжать обсуждать вопросы, стоящие перед страной, и избегать нападок друг на друга до и после выборов.



Совместными усилиями будем противостоять пропаганде «Грузинской мечты».



Договоримся о формировании единой правящей коалиции после выборов для выполнения пунктов, данных в «Грузинской хартии».



Возьмем на себя обязательство не голосовать в новом парламенте за формирование такого правительства, в котором будет участвовать «Грузинская мечта».



После парламентских выборов мы должны поддержать на президентских выборах единого кандидата в президенты.



Объединиться вокруг стратегических политических целей и действий с движениями гражданского протеста и активистами, которые боролись и продолжают бороться за защиту демократии и возвращение Грузии на евроатлантический путь.



Призвать и мобилизовать максимальное участие грузинских избирателей, проживающих за рубежом, в выборах и попросить страны-партнеры облегчить данный процесс.



Согласовать объединение усилий по защите всех голосов избирателей и предотвращению фальсификации выборов.



Мы просим наших западных партнеров использовать все доступные средства для защиты права граждан Грузии на участие в честных и прозрачных выборах, поскольку эта возможность может быть намеренно ограничена властью «Грузинской мечты».



Призвать БДИПЧ/ОБСЕ, Европарламент, Совет Европы и другие ведомства обеспечить долгосрочный мониторинг парламентских выборов», — говорится в заявлении оппозиционных партий.





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