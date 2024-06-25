

СМИ: США наложили санкции на депутата «Мечты» Анри Оханашвили

25.06.2024 11:33





Оппозиционный телекнал Mtavari TV сообщил, что США наложили санкции на депутата «Грузинской мечты» Анри Оханашвили — главу парламентского комитета по юридическим вопросам, на котором 15 апреля впервые обсудили аналог российского закона об иноагентах — «О прозрачности иностранного влияния».



Оханашвили эту информацию не подтверждает, заявляя, что «очень много e-mail приходит, а от Госдепа США не видел».



«Какой еще и-мэйл с санкцией должен был я получить?! У меня нет такой информации! Пусть выйдут и прямо заявят, если они санкционировали меня», — заявил депутат.



Ранее распространилась информация, что Анри Оханашвили рассматривается как кандидат на должность нового генпрокурора Грузии. В ответ на это Оханашвили заявил:



«Какие еще санкции?! Ну да, вы же и генпрокурором уже меня назначили… Вопрос, который не стоит на повестке дня и не может быть рассмотрен», — с сарказмом отметил он.



Напомним, в 2022 году на приеме в посольстве США Анри Оханашвили напал на основателя оппозиционного телеканала TV Pirveli Вато Церетели. Тогда депутат заявил, что Церетели «получил тот ответ, которого заслуживал».



Закон об иноагентах — «О прозрачности иностранного влияния» — в Грузии вступил в силу 4 июня 2024 года. Через 60 дней (4-5 сентября) все организации, которые имеют значительное зарубежное финансирование, должны будут зарегистрироваться на специальном портале.



17 апреля законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был поддержан 83 депутатами первом чтении, 1 мая — во втором, а в третьем, окончательном, чтении — 14 мая.



18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на законопроект «Мечты» вето, подчеркнув, что он — «российский» и что «не подлежит никаким изменениям».



Источник: СОВА

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