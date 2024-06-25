

Ираклий Кобахидзе встретился с украинскими учениками

25.06.2024 11:33





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с министром образования, науки и молодежи Георгием Амилахвари встретился с украинскими учениками, которые отдыхают в летнем лагере при финансовой поддержке правительства Грузии.



Премьер-министр пообщался с детьми и пригласил их на ужин.



С 15 июня по 19 июля лагерь примет два потока учеников из Украины и детей военнослужащих Национальной гвардии.



На первом этапе гостями лагеря стали ученики из Харькова, которые передали премьер-министру Грузии символические подарки и исполнили песни на грузинском и украинском языках.



Украинские ученики в течение двух недель будут участвовать в различных культурно-познавательных и развлекательных мероприятиях. Для гостей лагеря также будут организованы экскурсии по Тбилиси, Бодбе, Греми и Некреси.



5-19 июля в лагере примут второй поток — дети военнослужащих Нацгвардии, приехавшие из Киева.





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