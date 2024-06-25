

Госдеп США: Грузия полностью соблюдает стандарты по искоренению траффикинга

25.06.2024 11:36





Госдеп США в представленном отчете за 2024 год о торговле людьми говорится, что правительство Грузии полностью соблюдает минимальные стандарты по искоренению торговли людьми (траффикингу).



«Правительство Грузии полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми.



В течение отчетного периода правительство продолжало демонстрировать серьезные и последовательные усилия, поэтому Грузия оставалась на «первом уровне» (Tier 1). Эти усилия включали в себя судебное преследование и выявление большего числа жертв», — читаем в документе.



Госдеп также указывает, что грузинское правительство открыло третий приют для жертв подневольного труда (траффикинга) и шестой кризисный центр, который предоставляет услуги потенциальным жертвам торговли людьми.



«Правительство Грузии продолжало увеличивать финансирование приютов для жертв торговли людьми. Правительство создало рабочую группу для организации информационных кампаний и провело исследование доступа уязвимых групп населения к юридическим услугам, результатом которого стало создание мобильных центров юридических консультаций.



Правительство внесло поправки в закон «О трудовой миграции», которые запрещают взимание платы за найм и требуют лицензирования и мониторинга агентств по найму», — говорится в сообщении.



В докладе, опубликованном Госдепартаментом, обсуждаются и проблемы, которые Грузии необходимо исправить.



«Несмотря на то, что правительство соблюдает минимальные стандарты, оно провело расследование в отношении небольшого числа подозреваемых в торговле людьми, и у полиции по-прежнему нет четкой стратегии выявления жертв в коммерческих секс-заведениях.



Кроме того, власти до сих пор не имеют представления о том, как проводить расследования и собирать доказательства по сложным делам, связанным с финансовыми преступлениями, организованной преступностью и цифровыми доказательствами.



Правоохранительные органы требовали, чтобы жертва оставалась в стране до окончания судебного разбирательства, что, как утверждается, препятствовало их сотрудничеству с иностранными жертвами, которые хотели быть репатриированными, а судьи никогда не назначали реституцию по уголовным делам. Правительство должным образом не публиковало публичные оценки или информацию о своих усилиях», — говорится в отчете.



В докладе содержатся рекомендации, которые должны быть выполнены. Среди них — активное расследование преступлений, связанных с торговлей людьми, и наказание за них торговцев людьми, активизация усилий по выявлению жертв, увеличение ресурсов для планирования правоохранительных операций на основе разведывательных данных и фактических данных, укрепление потенциала правоохранительных органов по расследованию сложных дел, дальнейшее вовлечение Инспекции труда в борьбу с торговлей людьми, а также: повышение возможностей и знаний гражданского общества с целью идентификации жертв траффикинга, повышение прозрачности деятельности Межведомственного координационного совета по борьбе с траффикингом и другое.



Говорится в отчете и о ситуации на неподконтрольных Грузии оккупированных регионах, отмечая что де-факто власти Цхинвали и Сухуми поддерживаются российскими властями.



«Представители России и Абхазии ограничили возможность работы в Абхазии, но у международных организаций было больше возможностей для работы там, чем в Южной Осетии. В результате информация о существовании торговли людьми или усилиях абхазских и югоосетинских представителей по борьбе с ней была недоступна.



Однако неправительственные организации считают, что внутренне перемещенные лица с оккупированных Россией территорий на территорию, контролируемую Грузией, особенно уязвимы для торговли людьми. Кроме того, некоторые наблюдатели указали на отдельные свидетельства принудительного труда мигрантов, а для работников из Северной Кореи в Абхазии — принуждение к работе со стороны правительства Северной Кореи», — говорится в отчете.



На «первом уровне» с Грузией находятся такие государства, как Австралия, Австрия, Аргентина, Багамские острова, Бахрейн, Бельгия, Канада, Чили, Колумбия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Гайана, Исландия, Южная Корея, Литва, Люксембург, Нидерланды, Филиппины, Польша, Сейшельские острова, Сингапур, Испания, Суринам, Швеция, Тайвань, Великобритания и США.



Источник: СОВА

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