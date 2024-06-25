

Джон Басс: Мечты граждан Грузии становятся заложниками недовольства Иванишвили

25.06.2024 11:37





Экс-посол США в Грузии, и.о. заместитель госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс отметил, что печально видеть, как устремления и мечты всего грузинского общества становятся «заложниками недовольства Бидзины Иванишвили».



«Глубоко тревожно и печально видеть, как чаяния и мечты всего <грузинского> общества становятся заложниками недовольства одного человека, Бидзины Иванишвили», — отметил Басс.



По словам американского дипломата, Грузия станет членом НАТО, «когда союзники убедятся, что она готова выполнять свои обязательства, включая соблюдение основных принципов демократического управления».



«К сожалению, с тех пор, как я был послом в Грузии, мы не видели прогресса Грузии в достижении этих целей. Было очень тревожно наблюдать за развитием событий в последние годы, особенно в последний месяц, со стороны властей «Грузинской мечты», — это заявление Джона Басса опубликовано журналистом Алексом Рауфоглу на платформе X.





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