

Что заявили главы МИД стран Евросоюза о Грузии

25.06.2024 11:39





Российский закон оставляет Грузию за пределами Евросоюза — это главный посыл, который прозвучал в отношении Грузии после министериала, состоявшегося в Люксембурге. Высший представитель Евросоюза по международным отношениям и вопросам безопасности Жозеп Боррель еще раз повторил, «четко и конкретно, что если «Грузинская мечта» не изменит свой курс, Грузия не станет членом Евросоюза.



«Мы слышали грузинские голоса на самом высоком уровне, которые заявляли, что этот закон сближает страну с Евросоюзом. Я хочу четко сказать: нет, нет! Этот закон и все негативные события, развившиеся вокруг него, отдаляют Грузию от ЕС. Я не могу быть более ясным и лаконичным, это отделяет Грузию от Евросоюза и это заявление поддерживают 26 из 27 членов. Это не единодушие, но для политической оценки ситуации единство нам не нужно.», — заявил Боррель, добавив, что это мнение разделяют 26 из 27 стран-членов ЕС (исключая Венгрию).



Он выразил сожаление по поводу того, что официальные представители правительства Грузии распространяют дезинформацию о Европейском Союзе и его ценностях. По мнению Борреля, если правительство Грузии не изменит своего курса, Грузия не добьется прогресса на пути к вступлению в Евросоюз.



Мы понимаем, что эта [существующая в Грузии] динамика противоречит воле большинства грузинского народа. Сегодня абсолютное большинство министров очень четко заявили, что правительство Грузии отделяет страну от Евросоюза, и если правительство не изменит курс действий, Грузия не сможет продвинуться на пути ЕС. Я могу сказать это громче, но не яснее», — сказал Жозеп Боррель.



Кроме того, Боррель отметил, что Евросоюз продолжит следить за происходящими в Грузии процессами и увеличит поддержку в Грузии гражданского общества и СМИ. Среди них борьба с дезинформацией и поддержка избирательных процессов.



«Мы продолжим следить за ситуацией и принимать все необходимые меры. Среди них мы сократим политическое общение с правительством Грузии; Мы прекратим финансовую поддержку правительства и рассмотрим вопрос финансирования из европейских фондов мира. Это может произойти немедленно. Однако мы усилим мониторинг ситуации и примем дополнительные меры в случае ухудшения ситуации», — заявил главный дипломат Евросоюза.



Перед началом министерской сессии Жозеп Боррель четко заявил, что цель ЕС – не причинить вред населению Грузии. Он повторил это даже после окончания министериала. Однако он также отметил, что совет рассматривает краткосрочные и долгосрочные санкции, которые могут быть наложены на госчиновников.



24 июня, министры иностранных дел стран Евросоюза обсудили ряд вопросов на заседании Совета, прошедшем в Люксембурге. Помимо продолжающихся политических процессов в Грузии, обсуждался 14-й пакет санкций против России. А также продолжающаяся война в Украине, события на Ближнем Востоке и на Западных Балканах.



Нетгазета

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