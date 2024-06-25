

Деканоидзе: Консультации, в том числе по перегруппировке, в ближайшее время завершатся

25.06.2024 11:53





«Речи о едином списке или каком-то техническом слиянии не идет, главное, чтобы у оппозиции был единый посыл, который должен дойти до граждан», — заявила оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе.



По словам Деканоидзе, консультации, в том числе по перегруппировке, в ближайшее время завершатся.



«Есть очень важные вопросы, связанные с октябрьскими парламентскими выборами, прежде всего, что у нас должен быть единый коммуникационный посыл, который должен дойти до граждан. Я уверена, что консультации, в том числе и по перегруппировке, завершатся очень скоро. Это должна быть, прежде всего, группировка по определенной идеологии и объединению, каждый должен понимать, что нельзя рассеивать голоса, которые должны пойти в копилку оппозиции.



«Грузинская мечта» не имеет шансов на октябрьских парламентских выборах. Мы намерены иметь единый стратегический посыл, в частности посыл против «Грузинской мечты», ориентированный на интересы населения Грузии. Консультации завершатся очень скоро. Не думаю, что это единый технический список. Возможно, должна быть группировка и объединение. Я за расширение, в случае которого, гораздо меньше голосов избирателей рассеится. Поэтому, самое главное, чтобы мы были очень эффективны с точки зрения стратегической коммуникации, в том числе для выборов», — заявила Хатия Деканоидзе.





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