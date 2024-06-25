

Председатель ЦИК и Народный защитник обсудили предвыборную ситуацию

25.06.2024 11:57





В ЦИК Грузии обсудили важность обеспечения мирной и свободной избирательной среды для деятельности организаторов выборов и реализации избирателями своего избирательного права. Сегодня в ЦИК состоялась встреча с Народным защитником Леваном Иоселиани и его представителями.



Председатель ЦИК Георгий Каландаришвили предоставил участникам встречи подробную информацию о том, как избирательная администрация готовится к выборам 26 октября, рассказал о реализованных мероприятиях и существующих проблемах. Он также подчеркнул важность обеспечения спокойной рабочей обстановки для организаторов выборов в этом процессе.



«В последнее время наметилась тенденция, согласно которой давление на организаторов выборов является обычным явлением, а здоровая избирательная среда, напротив, заключается в проведении мероприятий в спокойной и свободной обстановке. Мы обсудили все случаи, выявленные Избирательной комиссией за прошедший период. Мы обсудили формирование канала связи, который обеспечивает, с одной стороны, предотвращение подобных случаев, а с другой стороны, реагирование на конкретные случаи, входящие в нашу компетенцию. Следует отметить, что это не только вызов Избирательной администрации Грузии, это обсуждается в ряде международных документов, в том числе в документе «Международная идея», где упоминается, что в случае 92% из 53 обследованных стран Избирательные администрации стали жертвами клеветы, разжигания ненависти, давления, ложных и вводящих в заблуждение информационных кампаний. Мы должны создать определенные минимальные гарантии для сотрудников, которые обеспечат их деятельность в свободной и мирной обстановке, на высоком профессиональном уровне», — сказал председатель ЦИК.



В свою очередь Народный защитник Леван Иоселиани заявил следующее:



«Это была очень важная встреча. Выборы приближаются, и в период выборов — как и до выборов, и в день выборов, и после, важно, чтобы Офис Народного защитника координировал свои действия с ЦИК, потому что у нас есть возможность своевременно отреагировать на предполагаемые нарушения прав, которые могут возникнуть, для получения своевременной информации. Мы договорились создать такой канал связи. Гражданам также важно иметь полную информацию о новых технологиях, с помощью которых будут проводиться выборы, и в этом направлении мы поделились своим видением, насколько важно для всех иметь информацию о том, как голосовать, с точки зрения реализации права голоса».



Заседание в ЦИК состоялось 25 июня, на нем также присутствовали заместитель председателя ЦИК Георгий Шарабидзе, уполномоченный по защите персональных данных Нодар Мелашвили, заместитель Народного защитника Тамар Гварамадзе, и его представители Лика Циклаури и Нино Атабегашвили.





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