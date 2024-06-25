

Часть грузинской оппозиции подписала декларацию единства

25.06.2024 11:57





«Декларация единства грузинской оппозиции» — так называется документ, подписанный шестью оппозиционными партиями в Брюсселе.



В декларации выражена озабоченность нынешней ситуацией в Грузии и перечислены цели, которые объединяют подписантов документа.



«Мы обеспокоены недавними нападками «Грузинской мечты» во главе с олигархом Бидзиной Иванишвили, а также действиями правительства, которое подчиняется этому же олигарху и игнорирует основные ценности демократии и сознательно препятствует стремлениям Грузии к вступлению в ЕС и НАТО;



Мы объединяемся вокруг «Грузинской хартии» и целей хартии, представленных президентом Саломе Зурабишвили. Заявляем, что объединимся перед предстоящими выборами и после выборов в парламенте Грузии для достижения следующих целей:



освободить захваченное Бидзиной Иванишвили государство от олигархии и управления находящейся в его рабстве партией «Грузинская мечта»;

вернуть Грузию на путь быстрой интеграции в Европейский союз;

Для достижения указанных целей мы сделаем все, чтобы объединиться и убедительно победить на предстоящих выборах. Мы сделаем это вместе с гражданским обществом Грузии и всеми гражданами Грузии, которые поддерживают и защищают европейское будущее Грузии.



Чтобы победить на предстоящих выборах, мы подписываем декларацию единства, которая подразумевает единство как до, так и после парламентских выборов.



Мы, нижеподписавшиеся, договариваемся:



Увеличить усилия перед предстоящими выборами, чтобы ни один голос избирателя не был потерян, чтобы преодоление 5-процентного барьера не было проблемой;

Не позднее 8 июля 2024 года найти наиболее эффективную конфигурацию нашего единства, которая принесет максимальный результат на выборах;

Сохраняя этические рамки, мы должны продолжать обсуждать проблемы, стоящие перед страной, и избегать нападок друг на друга до и после выборов;

Совместными усилиями противостоять пропаганде «Грузинской мечты»;

Согласовать формирование единой правящей коалиции после выборов, чтобы выполнить пункты, содержащиеся в «Грузинской хартии»;

Взять на себя обязательство не голосовать в новом парламенте за формирование правительства, в котором будет участвовать «Грузинская мечта».

После парламентских выборов мы должны поддержать на президентских выборах единого кандидата в президенты;

Объединиться вокруг стратегических политических целей и действий с протестным гражданским движением и активистами, которые боролись и продолжают бороться за защиту демократии и возвращение Грузии на евроатлантический путь;

Призвать и мобилизовать максимальное участие в выборах грузинских избирателей, проживающих за рубежом и попросить страны-партнеры облегчить существующий процесс;

Договориться об объединении усилий по защите всех голосов избирателей и предотвращению фальсификации выборов;

попросить наших западных партнеров использовать все доступные средства для защиты права граждан Грузии на участие в честных и прозрачных выборах, поскольку эта возможность может быть намеренно ограничена правительством «Грузинской мечты»;

Призвать ОБСЕ /БДИПЧ, европейский парламент, Совет Европы и другие ведомства обеспечить долгосрочный мониторинг парламентских выборов.

По состоянию на утро 25 июня данную декларацию подписали следующие политические

партии:



«Единое национальное движение»;

«Гирчи – Больше свободы»;

«Ахали»;

«Лело»;

«Дроа»;

«Стратегия Агмашенебели».

Подписавшие декларацию заявляют, что возможность присоединиться к документу будет предоставлена ​​и другим оппозиционным партиям, если они того пожелают.





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