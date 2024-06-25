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Кобахидзе: Благодаря труду грузинских моряков, Грузия сформировалась ведущей страной Черноморского региона
25.06.2024 12:40
«Роль судоходства и каждого моряка уникальна для устойчивого экономического развития Грузии, для укрепления нашей страны в целом», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на мероприятии, состоявшемся в связи с Международным днем моряков.
Как отметил премьер-министр, власть Грузии предприняла ряд шагов для поощрения моряков, развития и укрепления морской сферы, и чтобы сделать морской сектор более безопасным местом работы.
«Этот процесс продолжается. Совсем скоро, с первого июля, вступит в силу закон «О труде моряков», который еще больше урегулирует вопросы, связанные с трудовыми и социальными условиями, безопасностью моряков, а государство сможет более эффективно защищать права и интересы наших моряков, работающих на судах, плавающих под флагом Грузии или любого другого государства.
Благодаря труду грузинских моряков, Грузия сформировалась ведущей страной Черноморского региона, растет и авторитет грузинского флага в индустрии судоходства», — заявил премьер-министр.
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