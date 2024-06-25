

Ирма Заврадашвили: Бидзина Иванишвили — «патриот века»

25.06.2024 12:41





Ирма Заврадашвили, депутат от партии власти «Грузинская мечта», прокомментировала заявление экс-посла США в Грузии Джона Басса.



Американский дипломат заявил, что грузинское общество является «заложником недовольства Иванишвили». В ответ на это представитель партии власти назвала олигарха «патриотом века».



«Бидзина Иванишвили — самый выдающийся патриот этой страны, можно сказать, патриот века. И раз и навсегда замомните уже это — вы, Джон Басс и все остальные», — заключила Ирма Заврадашвили.



Отметим, представители партии власти, лидеры «Грузинской мечты», неустанно повторяют слова благодарности в адрес олигарха. Иванишвили вернулся в политику 30 декабря 2023 года и занял должность «почетного» председателя «Мечты».



Иванишвили, по мнению главы Минкультуры, является «гарантом политической стабильности и безопасности Грузии», а премьер Ираклий Кобахидзе назвал олигарха «гроссмейстером» в политике, подчеркнув важность советов, которые дает Бидзина Иванишвили.





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