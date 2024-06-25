

Заркуа: Все партии, объединившиеся вокруг декларации, «являются «националами» или «неонационалами»

25.06.2024 13:21





Это «Беседка 2», сейчас о Шалико не помнят, и забыли о том, как горланили с утра до ночи в его беседке. Вот видишь Шалико, они тебя не ценят, брат! Это очень хороший процесс, мадам президент, я поздравляю вас с тем, что вы это сумели, - так оценил член парламентского большинства Ираклий Заркуа подписание декларации единства частью оппозиционных партий.



По словам Заркуа, все партии, объединившиеся вокруг декларации, «являются «националами» или «неонационалами».



«Кому тут объединяться, разве они и так не были едины? Кого они обманывают? Единственно мадам президент получила месседж от хозяина, чтобы она возглавила платформу этих радикалов, что она и делает. Все. Были ли у них какие-то разные характеристики? Они все «националы» или «неонационалы» от начала и до конца. Это очень хороший процесс, чтобы общественность узнала, кто они такие. Не хватает одной-двух партий, но и они присоединятся, и все. В октябре 2024 года нам предстоит сделать легкий выбор. С одной стороны, радикалы, «лузеры», предатели, банкроты, проводники российских интересов. Те, кто обвинил грузинскую армию в развязывании войны и бросил ее. С другой же стороны будем мы, гаранторы мира, экономического развития, безвизового режима и свободной торговли с Европой, с венцом статуса кандидата. Это очень хороший процесс, мадам президент, я поздравляю вас с тем, что вы это сумели», - заявил Ираклий Заркуа.





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