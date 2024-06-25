

Акубардия: Заявление Борреля еще раз показывает, что «Грузинская мечта» достойно ведет Грузию не к Европе, а к России

25.06.2024 13:21





Сегодня, когда Украина и Молдова начинают процесс вступления в Евросоюз, а лидер ассоциированной тройки – Грузия осталась в стороне, заявление Борреля еще раз показывает, что «Грузинская мечта» достойно ведет Грузию не к Европе, а к России, - заявила депутат от оппозиции Теона Акубардия.



По мнению депутата, «Грузинская мечта» не является той политической силой, которая может повернуть страну в сторону Европы.



«Это еще раз показывает разрушительные действия, которые затрагивает не только внешнюю политику страны, но и каждого гражданина. У «Грузинской мечты» еще есть время до октября, чтобы спасти курс этой страны, проведя свободные и честные выборы. Однако очевидно также, что «Грузинская мечта» больше не пользуется доверием ЕС и не является той политической силой, которая может повернуть эту страну в сторону Европы. Поэтому четко констатируется тот факт, что «Грузинская мечта» враждебна суверенитету, обороноспособности и европейскому будущему этой страны. Это было сказано Бореллем открыто, без дипломатической неопределенности», - заявила Теона Акубардия.



Кроме того, депутат отреагировала на подписание оппозиционными партиями декларации единства, отметив, что она «ее не подписывает».





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