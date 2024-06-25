

Посол Нидерландов: Обсуждение вопроса Грузии наряду с агрессией РФ в Украине — знак обеспокоенности ЕС

25.06.2024 13:22





Посол Нидерландов Мелине Аракелян прокомментировала заседание Совета глав МИД стран-членов ЕС 24 июня, одной из тем которого стала Грузия и события последних месяцев в стране — принятие аналога российского закона об иноагентах, факты насилия, откат от демократии, дезинформация относительно Евросоюза и его ценностей.



Аракелян заявила, что сам факт того, что на встрече Грузия была одним из пунктов повестки дня наряду с агрессией России в Украине, ситуацией на Ближнем Востоке и другими тревожными вопросами для 27 государств-членов ЕС показывает степень обеспокоенности Евросоюза «отсталостью демократии в Грузии, включая принятие закона об иностранном влиянии».



«После вчерашней встречи Верховный представитель Боррель заявил, что этот закон и все другие негативные события вокруг него отделяют Грузию от Европейского Союза, несмотря на заявления высокопоставленных грузинских чиновников об обратном.



Верховный представитель также выразил сожаление по поводу широко распространенной дезинформации об ЕС и его ценностях, которая также исходит от официальных лиц», — заявила нидерландский посол в Грузии.



Напомним, в Люксембурге 24 июня прошло заседание по Грузии — странам-членам ЕС был направлен документ с вариантами действий по грузинскому вопросу в связи с последними событиями в стране — из-за принятия аналога российского закона об иноагентах — «О прозрачности иностранного влияния».



По итогам пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что принятие закона об иноагентах отдаляет Грузию от европейского пути и призвал руководство страны сменить курс.



Кроме того, Боррель рассказал о минимальных мерах, которые будут «незамедлительно» применены против властей Грузии — сокращение политических контактов с руководством страны, заморозка финподдержки в отношении правительства, пересмотр линии кредитного финансирования.







Источник: СОВА

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