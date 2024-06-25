

Бадри Джапаридзе: Европарламент заинтересован в демократических переменах в Грузии

25.06.2024 13:22





В подписанной в Брюсселе декларации единство означает не объединение всех партий, а совместную борьбу за мобилизацию и защиту голосов, а также создание коалиционного правительства», — заявил один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе.



По его словам, партии, подписавшие документ, обязуются сделать все возможное как до, так и после выборов, чтобы можно было сменить власть путем выборов и быстро сформировать коалиционное правительство.



«Крупнейшая группа Европарламента организовала встречу грузинских оппозиционных партий в Брюсселе. Целью этой встречи было обсуждение вместе с депутатами Европарламента планов грузинской, западной, национальной оппозиции до и после выборов. Состоялась очень интересная и продуктивная двухдневная встреча, завершившаяся принятием общего документа резолюции.



Ряд партий и «Лело» обязуются сделать все возможное как до, так и после выборов, чтобы посредством выборов можно было сменить режим «Грузинской мечты» и быстро сформировать коалиционное правительство.



Европарламент заинтересован в осуществлении демократических реформ и демократических перемен в Грузии, чтобы страна как можно быстрее вернулась на путь европейской интеграции, а это может произойти только через смену власти «Мечты».



В декларации, подписанной в Брюсселе, единство означает не объединение всех партий, а единую, совместную борьбу за мобилизацию избирателей, за защиту голосов и единство в процессе создания коалиционного правительства после выборов», — сказал Джапаридзе.



Шесть оппозиционных партий — «Национальное движение», «Гирчи — Больше свободы», «Ахали», «Лело», «Дроа» и «Стратегия Агмашенебели» подписали в Брюсселе декларацию единства оппозиции.





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