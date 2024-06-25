|
|
|
Мдинарадзе: К сожалению, Саломе Зурабишвили стала куклой «Нацдвижения» и Ники Гварамия
25.06.2024 13:58
Человек, который все еще формально занимает должность президента, стал куклой «Нацдвижения» и Ники Гварамия, - заявил лидер большинства парламента Грузии Мамука Мдинарадзе.
По его словам, «беседка Нателашвили переросла в беседку Саломе».
На вопрос журналиста, ожидает ли он, что оппозиция выдвинет Саломе Зурабишвили кандидатом в президенты в рамках декларации единства, Мдинарадзе ответил, что «конечно, они поддержат свою куклу».
«К сожалению, Саломе Зурабишвили стала их куклой. Конечно, они поддержат свою куклу. Как и в кукольном театре, Саломе Зурабишвили один в один движется по той траектории движения, которое они вербально совершают. В какую сторону махнут рукой наши оппоненты – «националы», Саломе Зурабишвили повторяет за ними то же самое. Присмотритесь, они в общем «месседжбоксе», - отметил Мдинарадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна