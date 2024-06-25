

Мдинарадзе: К сожалению, Саломе Зурабишвили стала куклой «Нацдвижения» и Ники Гварамия

25.06.2024 13:58





Человек, который все еще формально занимает должность президента, стал куклой «Нацдвижения» и Ники Гварамия, - заявил лидер большинства парламента Грузии Мамука Мдинарадзе.



По его словам, «беседка Нателашвили переросла в беседку Саломе».



На вопрос журналиста, ожидает ли он, что оппозиция выдвинет Саломе Зурабишвили кандидатом в президенты в рамках декларации единства, Мдинарадзе ответил, что «конечно, они поддержат свою куклу».



«К сожалению, Саломе Зурабишвили стала их куклой. Конечно, они поддержат свою куклу. Как и в кукольном театре, Саломе Зурабишвили один в один движется по той траектории движения, которое они вербально совершают. В какую сторону махнут рукой наши оппоненты – «националы», Саломе Зурабишвили повторяет за ними то же самое. Присмотритесь, они в общем «месседжбоксе», - отметил Мдинарадзе.





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