

«Европейская Грузия» Гиги Бокерия отказалась подписывать оппозиционную Декларацию единства

25.06.2024 13:59





Оппозиционная партия «Европейская Грузия» заявила, что не подпишет Декларацию единства прозападных оппозиционных партий несмотря на «общие точки соприкосновения» и не рассматривает возможность объединения с Единым Национальным движением.



Шесть прозападных оппозиционных партий Грузии подписали Декларацию единства

«Европейская Грузия» «Европейская Грузия» считает, что необходимо объединить оппозиционные партии вокруг четкого требования — возвращения Грузии в евроатлантическую семью, «которое невозможно выполнить без смены авторитарного и олигархического режима Иванишвили», — говорится в заявлении.



Здесь же отмечается, что ранее «Европейская Грузия» ранее именно поэтому присоединилась к инициативе президента и подписала «Грузинскую Хартию», которая включает основные шаги, которые следует предпринять после смены режима, чтобы вернуться на путь евроатлантической интеграция.



Что касается конфигурации на выборах, партия считает, что создание единого оппозиционного списка ограничит выбор избирателей и не является условием успеха. «Европейская Грузия» поддерживает формирование нескольких оппозиционных центров на выборах, выступающих против режима Иванишвили.



«Кроме того, мы считаем антидемократической модель теневого управления, основанную на культе личности, которую в последние годы реализует Национальное движение. Мы твердо убеждены, что объединение с такой силой других оппозиционных партий только навредит. грузинской демократии и вызовет разочарование у избирателей», — говорится в заявлении.



«Европейская Грузия» сообщает, что открыта к консультациям к партиям, которые готовы быть союзниками, с одной стороны, в победе над Иванишвили, а с другой стороны, в «нейтрализации антидемократического влияния Саакашвили/Кезерашвили на граждан Грузии».



Партия не поддерживает пункт Декларации Единства, по которому участники согласились не критиковать друг друга в предвыборный период: «Мы считаем невозможным не критиковать действия некоторых оппозиционных сил, особенно «Национального движения».



Здесь же «Европейская Грузия» указывает, что перед президентскими выборами 2018 года подписала примерно аналогичное соглашение с «Национальным движением» по инициативе Европейской народной партии. Это соглашение было не только демонстративно нарушено, но и высмеяно кандидатом в президенты от «Национального движения» Григолом Вашадзе.



Лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия — в прошлом один из лидеров ЕНД и правая рука Михаила Саакашвили. В период президентства Саакашвили он был замминистра иностранных дел и секретарем Совбеза.

Партия «Европейская Грузия – движение за свободу» была основана в 2017 году политиками из команды Саакашвили, покинувшими «Единое национальное движение». Осенью 2020 года «Европейская Грузия» впервые баллотировалась на парламентских выборах самостоятельно, получив 3,79% голосов. После этого из партии ушли многие лидеры, в том числе экс-спикер парламента Давид Бакрадзе, экс-мэры Тбилиси Гиги Угулава и Зураб Чиаберашвили, нынешний лидер «Дроа» Элене Хоштария.





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