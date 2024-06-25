

Джон Басс: Мечты граждан Грузии становятся заложниками недовольства Иванишвили

25.06.2024 13:59





По мнению исполняющего обязанности заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джона Басса, устремления и мечты грузинского общества становятся «заложниками недовольства Бидзины Иванишвили».



Об этом Джон Басс заявил на онлайн-пресс-конференции, состоявшейся 24 июня, где журналист задал ему вопрос об интеграции Грузии в НАТО.



Джон Басс – бывший посол США в Грузии. На этой должности он работал в период прихода Бидзины Иванишвили в политику (2011 г.).



Как отметил Джон Басс, Грузия станет членом НАТО, «когда союзники убедятся, что она готова выполнять свои обязательства, включая соблюдение основных принципов демократического управления, таких как свобода народа выбирать лидера страны.



Как говорит Джон Басс, с тех пор, как он был послом в Грузии (2009-2012 гг.), прогресса Грузии в достижении этих целей не наблюдалось.



«Как посол США, который так усердно работал, чтобы обеспечить честную борьбу «Грузинской мечты» на парламентских выборах 2012 года, я глубоко обеспокоен тем, что та же самая группа сейчас разрушает основы демократического управления и общества.



В заключение скажу, что глубоко тревожно и грустно видеть, что устремления и мечты всего общества оказались заложниками недовольства одного человека — Бидзины Иванишвили», — заявил Джон Басс.





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