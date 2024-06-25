

Акубардия: Еще раз вам сказали, в том числе Жозеп Боррель, что вы лжецы, что лжете своему народу, будто едете к Европе

25.06.2024 14:50





Как бы вы ни создавали иную реальность, это ничего не меняет, кроме того, что вы все вместе с Иванишвили несете ответственность за отказ от цивилизационного выбора этой страны, - так обратилась к членам правящей партии оппозиционный депутат Теона Акубардия на пленарном заседании парламента Грузии.



По словам Акубардия, это враждебность по отношению к стране и ее предательство, на что грузинский народ даст ответ на выборах, намеченных на 26 октября.



«Когда вы говорите, мол, репутация Грузии страдает, Запад распространяет дезинформацию, однако главными дезинформаторами являетесь вы. В то время, как вы говорите, что партнеры дуются и угрожают, на само деле они не дуются, а разъясняют, что двери для Грузии открыты, но не для вас, вы уже под санкциями… Когда вы говорите об угрозах со стороны партнеров, ни эта угроза является реальностью, которую вы хотите видоизменить и обвинить Запад в повороте курса страны в сторону России», – заявил Акубардия.



Кроме того, она сказала и о грузинской армии, отметив, что ее финансирование Евросоюзом может быть заморожено.



«Г-н Шалва, когда вы были военной футболке в стиле Зеленского, что сказали своей армии, что сделали здесь, что американское финансирование грузинской армии будет заморожено? Финансирование ЕС в размере 33 миллионов тоже может быть заморожено в этом году, и никто не знает, что произойдет. Справится ли наша обороноспособность с задачей сдерживания? Мне очень интересно, что вы скажете армии. Вражда и предательство страны – это ненормально. Поэтому, ответ на этот вопрос грузинский народ даст в октябре», - заявила Акубардия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





