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Одишария:«Грузинской мечты» избрана абсолютным большинством народа Грузии и пользуется полным доверием большинства


25.06.2024   14:52


«Такие несправедливые заявления со стороны наших стратегических партнеров – Евросоюза и его высшего представительства – в адрес власти Грузии вызывают как минимум сожаление. Разделения народа и власти не получится», — заявил председатель парламентского комитета по делам диаспоры и Кавказа Бека Одишария, оценивая заявление верховного представителя ЕС Жозепа Борреля.

По словам Одишария, власть «Грузинской мечты» избрана абсолютным большинством народа Грузии и пользуется полным доверием большинства.

«Апеллирование к тому, что власть, избранная народом, должна понести наказание из-за законопроекта, конечно, косвенно означает наказание народа, что несправедливо. Грузинское общество не будет это терпеть. Когда слышны заявления о том, что они готовы укреплять гражданский сектор, кто им в этом мешает, мы, наоборот, будем рады, но пусть они его сделают прозрачным, или в каком направлении они его укрепляют? Если это что-то пропагандистское, неприемлемое для нас и нетерпимое к традициям, мы противопоставим этому закон. Если здесь речь идет о поощрении научных знаний, технологий, экспертном и другом институциональном укреплении государственности нашей страны, то, конечно, мы это приветствуем», — заявил Бека Одишария.


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