

Мнение Венецианской комиссии об отмене гендерных квот

25.06.2024 14:55





Венецианская комиссия 25 июня опубликовала заключение по поводу «внесения поправок в Избирательный кодекс относительно отмены гендерных квот», в котором подчеркивается необходимость механизмов обеспечения гендерного равенства в политической сфере Грузии и утверждается, что такие изменения в Избирательный кодекс за год до выборов «вызывают серьезную обеспокоенность по поводу стабильности избирательного законодательства».



Венецианская комиссия подчеркивает, что обеспечение гендерного равенства признается международными организациями, как позитивное обязательство государства. По заявлению комиссии, введение в 2020 году гендерных квот для женщин, признанное Конституционным судом Грузии конституционным, соответствовало предыдущим рекомендациям Венецианской комиссии. По заявлению комиссии, квоты были отменены таким образом, что их не заменили другими мерами, облегчающие избрание кандидатов-женщин.



«Несмотря на то, что каждая страна может сама решать, как улучшить гендерное равенство в демократических институтах, включая Парламент, доказано, что гендерные квоты могут повлиять на представительство женщин в Парламенте, и что они не противоречат принципу равного избирательного права, если у них есть конституционная основа, как в Грузии. Поэтому Венецианская комиссия рекомендует принять специальные временные меры для улучшения представительства женщин в Парламенте и местных советах (сакребуло), такие как повторное введение гендерных квот или других признанных методов для облегчения избрания женщин-кандидатов, чтобы существенно увеличить процент избранных женщин», — заявляют в Венецианской комиссии.



Венецианская комиссия также подчеркивает важность широкого консенсуса и диалога между всеми партиями по избирательным реформам, что обеспечит доверие к процессу и укрепление демократии в Грузии. В заключении отмечается, что недавние поправки к Избирательному кодексу и Закону о политических объединениях были приняты в ускоренном порядке, без консультаций с общественностью и без учета опасений различных заинтересованных сторон.



Комиссия не видит острой необходимости в отмене гендерных квот и критикует частые изменения в избирательном законодательстве Грузии, которые, по ее мнению, могут подорвать целостность избирательного процесса и запутать участников. Комиссия призывает к комплексным, инклюзивным реформам, чтобы учесть существующие рекомендации и обеспечить стабильность избирательного законодательства.



«Более того, изменения в списках кандидатов политических партий имеют значение для исхода выборов, и их принятие за год до парламентских выборов, намеченных на октябрь 2024 года, вызывает серьезные опасения относительно стабильности избирательного законодательства», – отмечает Венецианская комиссия.



Комиссия отмечает, что отмена квот была произведена без публичных консультаций, и в качестве причины называет партийную автономию и меритократию. Этот шаг противоречит международным стандартам и обязательствам, взятым на себя Грузией в рамках Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Венецианская комиссия подчеркивает необходимость специальных мер по обеспечению гендерного равенства и отмечает роль квот в повышении участия женщин в политической жизни.



Civil.ge

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