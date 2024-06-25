

Оппозиционные партии требуют открыть избирательные участки для эмигрантов

25.06.2024 15:05





Оппозиционные партии «Гирчи — больше свободы» и «Дроа!» требуют открыть избирательные участки для эмигрантов. С этой целью 1 июня в полдень они проведут митинг у МИД Грузии.



Оппозиционеры уверены, что МИД и ЦИК Грузии пренебрегают конституционным правом эмигрантов участвовать в выборах, отмечают, что в более чем 90 городах десятков стран граждане Грузии собирают подписи с требованием открытия избирательных участков.



«Из 35 городов в Министерство иностранных дел и Центральную избирательную комиссию уже направлены официальные запросы. Правительство, министерство и ЦИК пренебрегают конституционным правом грузинских иммигрантов участвовать в выборах», — говорится в заявлении.



Партии указывают, что для того, чтобы эмигрант смог проголосовать на одном из 50-ти избирательных участков, которые по всему миру откроют МИД и ЦИК Грузии, он должен будет доехать до места, что связано с тратой времени и с расходами на поездки. В партиях считают, что это не может предоставить им право выбора.



«Избирательный кодекс гласит, что если в определенном населенном пункте есть как минимум 50 человек, которые хотят проголосовать на выборах, государство обязано открыть для них избирательный участок. В общей сложности несколько тысяч эмигрантов уже подтвердили свое желание, чтобы на территории были открыты избирательные участки — они подтвердили это своими подписями. 1 июля Министерство иностранных дел должно будет услышать голоса грузинских эмигрантов и посчитаться с ними», — заявляют в «Дроа!» и «Гирчи — больше свободы».



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





